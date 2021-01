தேசிய செய்திகள்

முதல் தடுப்பூசியை பிரதமர் மோடியும், பாரதிய ஜனதா தலைவரும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும்- காங்கிரஸ் + "||" + PM Modi should take first shot of Covid-19 vaccine, says Bihar Congress leader

முதல் தடுப்பூசியை பிரதமர் மோடியும், பாரதிய ஜனதா தலைவரும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும்- காங்கிரஸ்