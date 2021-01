மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசு தொகை ‘டோக்கனில்’ தலைவர்கள் புகைப்படம், சின்னம் இடம் பெறக்கூடாது - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Leaders' photo and emblem should not be featured on Pongal prize tokens - HighCourt order

