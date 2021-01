தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் வரும் 6ந்தேதி தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளை மீண்டும் திறக்க உத்தரவு + "||" + Order to reopen the 6th Technical Colleges in Pondicherry

