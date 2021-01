மாநில செய்திகள்

7.5 சதவீதம் ஒதுக்கீடு மூலம் மேலும் 47 அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடம்: பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு இன்று தொடங்குகிறது + "||" + Placement for 47 more government school students with 7.5 per cent quota: General category students starting today

7.5 சதவீதம் ஒதுக்கீடு மூலம் மேலும் 47 அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடம்: பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு இன்று தொடங்குகிறது