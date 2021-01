தேசிய செய்திகள்

மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர், இன்று இலங்கை பயணம் + "||" + External Affairs Minister Dr S Jaishankar to embark on a three-day official visit to Sri Lanka today.

