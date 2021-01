தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட ஏற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Intensification of arrangements for corona vaccination in Karnataka

கர்நாடகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட ஏற்பாடுகள் தீவிரம்