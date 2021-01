தேசிய செய்திகள்

முதல்கட்ட பயனாளிகளுக்கு செலுத்த கொரோனா தடுப்பூசி போதிய அளவு கையிருப்பில் உள்ளது - வி.கே.பால் தகவல் + "||" + There is enough corona vaccine in stock to pay the first beneficiaries - VK Paul Info

முதல்கட்ட பயனாளிகளுக்கு செலுத்த கொரோனா தடுப்பூசி போதிய அளவு கையிருப்பில் உள்ளது - வி.கே.பால் தகவல்