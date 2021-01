மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு வரும் 28ம் தேதி பொது விடுமுறை - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu has declared a public holiday on the 28th ahead of the Thaipusam festival in Tamil Nadu

