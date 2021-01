உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 2 நாட்களில் பெண் உயிரிழப்பு + "||" + Portuguese nurse dies two days after getting the Pfizer Covid vaccine

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 2 நாட்களில் பெண் உயிரிழப்பு