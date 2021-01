உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் அதிகபட்ச அளவாக ஒரே நாளில் 60 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு + "||" + UK COVID-19 daily reported cases pass 60,000 for the first time

