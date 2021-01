தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்கவில்லை: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் + "||" + Federal government does not ban corona vaccine exports: Ministry of Health

கொரோனா தடுப்பூசி ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்கவில்லை: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்