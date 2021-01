மாநில செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோரிடம் இன்று முதல் கருத்துக்கேட்பு + "||" + First consultation with parents today on opening schools for 10th and 12th grade students

10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோரிடம் இன்று முதல் கருத்துக்கேட்பு