மாநில செய்திகள்

கேரள எல்லையில் 26 சோதனை சாவடிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரம்: சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Intensity of surveillance at 26 check posts on Kerala border: Health Secretary Information

கேரள எல்லையில் 26 சோதனை சாவடிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரம்: சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்