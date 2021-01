தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 162 மருத்துவ ஆக்சிஜன் ஆலைகளை அமைக்க பி.எம்.கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து ரூ.201 கோடி ஒதுக்கீடு

An allocation of Rs 201 crore from the PM Course fund to set up 162 medical oxygen plants across the country

