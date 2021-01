உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியில் ஜனவரி இறுதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; அதிபர் மெர்கல் அறிவிப்பு + "||" + Curfew extended until the end of January in Germany; President Merkel's announcement

ஜெர்மனியில் ஜனவரி இறுதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; அதிபர் மெர்கல் அறிவிப்பு