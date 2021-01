மாநில செய்திகள்

செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 3,000 கன‌ அடியிலிருந்து 1,532 கன அடியாக குறைந்தது + "||" + Water supply to Sembarambakkam Lake At least 1,532 cubic feet from 3,000 cubic feet

