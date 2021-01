தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதியவகை கொரோனா பாதிப்பு 71 ஆக உயர்வு + "||" + The total number of cases infected with the UK strain of the Coronavirus now stands at 71: Ministry of Health and Family Welfare

இந்தியாவில் புதியவகை கொரோனா பாதிப்பு 71 ஆக உயர்வு