மாநில செய்திகள்

அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Chance of heavy to very heavy rain in Cuddalore, Villupuram and Pondicherry for the next 24 hours

