கிரிக்கெட்

சிட்னி டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிப்பு- நடராஜனுக்கு இடம் இல்லை + "||" + Team India's Playing XI for the 3rd Test against Australia at Sydney

சிட்னி டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிப்பு- நடராஜனுக்கு இடம் இல்லை