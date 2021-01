தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில், மனிதர்களுக்கு பறவைக்காய்ச்சல் பரவவில்லை" - மத்திய கால்நடை துறை இணை அமைச்சர் சஞ்சீவ் பாலியான் + "||" + In India, bird flu has not spread to humans, "said Sanjeev Balian, Union Minister of State for Animal Husbandry

இந்தியாவில், மனிதர்களுக்கு பறவைக்காய்ச்சல் பரவவில்லை" - மத்திய கால்நடை துறை இணை அமைச்சர் சஞ்சீவ் பாலியான்