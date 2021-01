தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலா உருக்காலையில் நச்சு வாயு கசிந்து 4 பேர் பலி + "||" + Odisha: At least four workers dead due to gas leak at Rourkela Steel Plant

ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலா உருக்காலையில் நச்சு வாயு கசிந்து 4 பேர் பலி