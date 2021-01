உலக செய்திகள்

இலங்கையில் தமிழர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றவும், 13வது சட்டத்திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த இந்தியா வேண்டுகோள் + "||" + India, Sri Lanka looking at post-Covid cooperation, says Jaishankar

இலங்கையில் தமிழர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றவும், 13வது சட்டத்திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த இந்தியா வேண்டுகோள்