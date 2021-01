தேசிய செய்திகள்

வருகிற 8 ந்தேதி நாடுமுழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஒத்திகை -மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Second Covid-19 vaccine dry run on Jan 8, Vardhan to brief state health ministers on Thursday

