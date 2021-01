தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான மனுக்கள் மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 11-ந்தேதி விசாரணை + "||" + Supreme Court issues notice to centre on farm laws, hearing on January 11

