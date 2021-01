மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மழையின் காரணமாக இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை - பள்ளிக் கல்வித்துறை + "||" + Holidays for schools only today due to rain in Pondicherry - School Education Department

