மாநில செய்திகள்

வன்னியர் இட ஒதுக்கீட்டுக்கு நான் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தவறான தகவல்கள் பரவி வருகிறது - துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + Misinformation is spreading that I have opposed the Vanniyar reservation - Deputy Chief Minister O. Panneerselvam

வன்னியர் இட ஒதுக்கீட்டுக்கு நான் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தவறான தகவல்கள் பரவி வருகிறது - துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்