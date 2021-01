மாநில செய்திகள்

"ஊழல் புகார் பற்றி விவாதிக்க நான் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா?" - முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சவால் + "||" + "I'm ready to discuss the corruption complaint, are you ready?" - DMK leader Stalin's challenge to Chief Minister Palanisamy

"ஊழல் புகார் பற்றி விவாதிக்க நான் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா?" - முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சவால்