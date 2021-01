கிரிக்கெட்

3வது டெஸ்ட் போட்டி: முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 166/2 (55 ஓவர்கள்) + "||" + 3rd Test: Australia 166/2 at the end of the first day's play (55 overs)

