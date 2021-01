புதுடெல்லி

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதிகாரப்பூர்வ ஜனாதிபதி தேர்தல் வெற்றியை அறிவிக்கும் தேர்தல் குழு வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.

இந்த தேர்தல் முடிவை ஏற்க மறுத்துவரும் ஜனாதிபதி டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் தேர்தல் குழு வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு எதிராக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு முன்னர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஒரு கட்டத்தில் போராட்டம் தீவிரமடைந்து நாடாளுமன்ற கட்டடத்திற்குள் நுழைந்த ஜனாதிபதி டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள், அங்குள்ள பொருட்களை சேதப்படுத்தி வன்முறையில் ஈடுபட்டனர். இந்த கலவரத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் தேர்தல் குழு வாக்கு எண்ணிக்கை சிறிது நேரம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டது.

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற போரட்டத்துக்கு பிரதமர் மோடி உள்பட உலக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளனர்.

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற போராட்டத்தின் போது இந்திய தேசிய கொடி ஏந்திய சிலர் பங்கேற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

போராட்ட காட்சிகளை தமது இணைய பக்கத்தில் பதிவேற்றி உள்ள பா.ஜனதா எம்.பியான வருண் காந்தி, இது போன்ற போராட்டத்தில் இந்திய கொடி தென்பட்டது எப்படி என்று கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இந்த போராட்டங்களை நாம் உறுதியாக புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அமெரிக்க போராட்டத்தில் இந்திய கொடி தென்பட்டது குறித்து அங்குள்ள தூதரகமும் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

Dozens have forced their way to the top. More coming up the steps. Police are trying to bolster their numbers through the west doors but someone with a fire extinguisher is dousing them from above. The crowd only keeps cheering. pic.twitter.com/WA526jTBGo