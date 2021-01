மாநில செய்திகள்

பழனியில் 28-ந்தேதி நடைபெறும்தைப்பூச தேரோட்டத்தில் வெளியூர் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Foreign devotees are not allowed in the Thaipusam procession

