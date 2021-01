தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு விரைவில் கொரோனா தடுப்பூசி வினியோகம் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு மத்திய அரசு கடிதம் + "||" + Distribution of corona vaccine to states soon

