மாநில செய்திகள்

திரையரங்குகளில் 100 சதவீத இருக்கைக்கு எதிராக வழக்கு; 11-ம் தேதிக்குள் தமிழக அரசு பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Lawsuit against 100 percent seat in theaters; Court orders Tamil Nadu government to respond

திரையரங்குகளில் 100 சதவீத இருக்கைக்கு எதிராக வழக்கு; 11-ம் தேதிக்குள் தமிழக அரசு பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு