கொரோனா தடுப்பூசியை பிரதமர் மோடி முதலில் செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும்: தேஜ் பிரதாப் யாதவ் + "||" + RJD leader Tej Pratap Yadav on Friday took a jibe at Prime Minister Narendra Modi saying that he should take the first shot of coronavirus vaccine, the others will also take it.

