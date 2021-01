மாநில செய்திகள்

தியேட்டர்களில் 100% ரசிகர்களை அனுமதிப்பது நல்லதல்ல- சென்னை உயர் நீதிமன்றம் + "||" + It is not good to allow 100% fans in theaters- Chennai High Court

