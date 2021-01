புடவையில் இந்திய பெண் ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசம் - வைரலாகும் வீடியோ

புதுடெல்லி

தேசிய அளவில் தங்க பதக்கம் வென்ற அரியானாவை சேர்ந்த ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை பருல் அரோரா , புடவையைக் கட்டிக்கொண்டு ஜிம்னாஸ்டிக் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

டெல்லியை சேர்ந்த பருல் அரோரா அடிக்கடி ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசங்கள் செய்து அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிடுவது வழக்கம். அவ்வாறு, அவர் புடவையைக் கட்டிக்கொண்டு மூன்று முறை டைவ் அடிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கடந்த மாதம் பதிவிட்டிருந்தார். அது தற்போது வைரலாகி உள்ளது

இந்த வீடியோவை முதன்முதலில் அரோரா கடந்த மாதம் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார். சேலையில் ஆபத்தான சாகசம் என்று அவர் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவுக்கு தலைப்பிட்டு இருந்தார்.

இதனை அபர்ணா ஜெயின் என்பவர் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டு புடவையில் ஜிம்னாஸ்டிக் சாகசம் செய்யும் போது புடவை ஈர்ப்பு விசையை எவ்வாறு மீறுகிறது என்பதைப் பார்க்க மூன்று முறை பார்த்தேன்," என்று அவர் அதில் எழுதி உள்ளார்.

When a gymnast does flips in a saree.



Watched it thrice just to see how the saree defied gravity. #ParulArora#ownitpic.twitter.com/tOxzqUOA7H