தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் திங்கள்கிழமை முதல் கொரோனா தடுப்பூசி சுகாதார அமைச்சர் தகவல் + "||" + Karnataka likely to start administering Covid vaccine from Monday, say health minister

