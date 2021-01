தேசிய செய்திகள்

8ம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டவில்லை விவசாயிகளுடன் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை 15ஆம் தேதி + "||" + Meeting between Centre and farmers' reps ends, next round of talks on Jan 15

8ம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டவில்லை விவசாயிகளுடன் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை 15ஆம் தேதி