உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ராணுவத்தில், தலைமை தகவல் அதிகாரியாக தமிழர் நியமனம் + "||" + TN-born Raj Iyer becomes first Chief Information Officer of US army

அமெரிக்க ராணுவத்தில், தலைமை தகவல் அதிகாரியாக தமிழர் நியமனம்