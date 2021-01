தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா முதல்-மந்திரி நவீன் பட்நாயக்கை கொல்ல சதியா? - விசாரணைக்கு உத்தரவு + "||" + Conspiracy to assassinate Odisha First Minister Naveen Patnaik? - Order for Inquiry

ஒடிசா முதல்-மந்திரி நவீன் பட்நாயக்கை கொல்ல சதியா? - விசாரணைக்கு உத்தரவு