தேசிய செய்திகள்

ஓரின சேர்க்கை திருமணம் அங்கீகரிக்கப்படுமா? - மத்திய அரசு பதில் அளிக்க டெல்லி ஐகோர்ட்டு இறுதி வாய்ப்பு + "||" + Will same-sex marriage be recognized? - The final opportunity for the Central Government to respond to the Delhi High Court

ஓரின சேர்க்கை திருமணம் அங்கீகரிக்கப்படுமா? - மத்திய அரசு பதில் அளிக்க டெல்லி ஐகோர்ட்டு இறுதி வாய்ப்பு