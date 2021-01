தேசிய செய்திகள்

மூக்கு வழியாக செலுத்தப்படும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து அடுத்த மாதம் பரிசோதனை - பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + The corona vaccine injected through the nose will be tested next month Bharat Biotech Company Announcement

மூக்கு வழியாக செலுத்தப்படும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து அடுத்த மாதம் பரிசோதனை - பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் அறிவிப்பு