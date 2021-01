தேசிய செய்திகள்

லடாக் மோதல் விவகாரம்: இந்தியா-சீனா இடையே தவறான புரிதல்களை களைய நடவடிக்கை - வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Ladakh conflict affair Action to dispel misunderstandings between India and China Foreign Ministry Information

லடாக் மோதல் விவகாரம்: இந்தியா-சீனா இடையே தவறான புரிதல்களை களைய நடவடிக்கை - வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல்