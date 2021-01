மாநில செய்திகள்

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி: கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கோழி, முட்டை கொண்டுவர தடை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம் + "||" + Ban on import of poultry and eggs from Kerala to Tamil Nadu

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி: கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கோழி, முட்டை கொண்டுவர தடை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரம்