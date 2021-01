தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில், இந்திய எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த சீன ராணுவ வீரர் கைது + "||" + Army apprehends PLA soldier on Indian side of LAC in Ladakh

