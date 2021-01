மாநில செய்திகள்

பா.ஜனதாவுக்கு யாரும் குரல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ,பிரதமர் மோடி மட்டும் குரல் கொடுத்தால் போதும் - குஷ்பு + "||" + No need for anyone to give a voice to the BJP It is enough if only Prime Minister Modi gives a voice - Kushboo

