தேசிய செய்திகள்

‘கோவேக்சின்' தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட தன்னார்வலர் திடீர் உயிரிழப்பு + "||" + Death of Covaxin volunteer in Bhopal 'not related' to vaccine trials, clarifies Bharat Biotech

‘கோவேக்சின்' தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட தன்னார்வலர் திடீர் உயிரிழப்பு