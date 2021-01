தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் 10 மாதங்களுக்கு பின் 10, 12ம் வகுப்புகள் இன்று தொடக்கம் + "||" + 10th and 12th classes start today after 10 months in Gujarat

