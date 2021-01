தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ரூ.200க்கு கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும் - சீரம் நிறுவனம் தகவல் + "||" + The vaccine would be available at the price of Rs 200 per dose*: Serum Institute of India (SII) officials

இந்தியாவில் ரூ.200க்கு கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும் - சீரம் நிறுவனம் தகவல்