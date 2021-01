தேசிய செய்திகள்

கிழக்கு லடாக்கில், எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே ராணுவ வீரர்கள் 10 ஆயிரம் பேரை வாபஸ் வாங்கிய சீனா..? + "||" + China moves back around 10,000 troops from depth areas near LAC in Eastern Ladakh

கிழக்கு லடாக்கில், எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே ராணுவ வீரர்கள் 10 ஆயிரம் பேரை வாபஸ் வாங்கிய சீனா..?