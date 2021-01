தேசிய செய்திகள்

1 கோடியே 10 லட்சம் டோஸ் ‘கோவிஷீல்டு’ தடுப்பூசி கொள்முதல்; மத்திய அரசு நடவடிக்கை + "||" + SII receives purchase order from govt for Covid-19 vaccine at ₹200 per dose

1 கோடியே 10 லட்சம் டோஸ் ‘கோவிஷீல்டு’ தடுப்பூசி கொள்முதல்; மத்திய அரசு நடவடிக்கை